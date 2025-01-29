شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة اللبنانية": إصابات فى غارتين لطائرات الاحتلال على جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 14 شخصا بجروح متفاوتة، الثلاثاء، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، أن 14 شخصا أصيبوا بجروح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على النبطية.

وأضافت الوكالة اللبنانية "أن مُسيّرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة مركبة لتحميل الخضار في النبطية الفوقا، حيث أدت الغارة إلى تدمير المركبة واصابة 4 مواطنين صودف مرورهم بالمنطقة، إضافة الى احتراق عدد من المركبات التي كانت مركونة في الشارع، كما تسبب انفجار الصاروخ بدوي هائل تردد صداه في مختلف المناطق القريبة".

وفي وقت لاحق، أفادت بأن مسيّرة إسرائيلية قصفت محيط استراحة على طريق زوطر-النبطية الفوقا بصاروخ موجه، دون مزيد من التفاصيل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان رغم تمديد الاتفاق حتى 18 /فبراير، وسط استمرار عودة النازحين إلى قراهم بالمناطق الحدودية جنوبا.