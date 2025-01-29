شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يحتجز أطفالا فلسطينيين بعد مداهمة منزلهم بالبلدة القديمة فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عددا من الأطفال بعد مداهمة منزل عائلتهم في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا لمواطن من عائلة أبو حيّة، المحاذي لمستعمرة "بيت هداسا" المقامة على أراضي البلدة القديمة من الخليل، واحتجزت جميع أطفاله واستجوبتهم ميدانيا، كما اعتدت على العائلة واحتجزتها في إحدى غرف المنزل.

وتتعرض البلدة القديمة إلى عملية إغلاق متعمدة من قبل قوات الاحتلال في محاولة لفصل الأحياء عن بعضها البعض، وحرمان المواطنين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف بهدف السيطرة