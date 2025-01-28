شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية قرار صائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر البيت الأبيض أن قرار الإدارة الحالية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية هو قرار صائب.

وأضافت أن الحوثيين منظمة شنت هجمات على سفن أمريكية ومن الحكمة تصنيفها منظمة إرهابية.

وكانت قد أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها جماعة "الحوثيين" في اليمن التي احتجزت بالقوة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة..مؤكدة دعم واشنطن للأمم المتحدة وجهودها الرامية إلى تأمين الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع المعتقلين لدى الحوثيين.

وذكرت الوزارة في بيان سابق لها أن هذه الإجراءات تأتي في خضم الحملة المستمرة التي يشنها الحوثيون ، والتي تشمل احتجاز مئات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين، بما في ذلك العشرات من الموظفين اليمنيين الحاليين والسابقين في الحكومة الأمريكية.

ووفقا للبيان فإن الإجراءات غير القانونية للحوثيين بحق موظفي الأمم المتحدة في اليمن يوضح سوء نية ادعاءاتهم بالسعي إلى خفض التصعيد ويسخر أيضا من ادعاءاتهم بتمثيل مصالح الشعب اليمني..مشيرا إلى أنهم فشلوا في الالتزام بوقف الهجمات على الدول الإقليمية وأفراد الخدمة الأمريكية وجميع حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد البيان أن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يعترف بهذه الحقائق وسيحمل المجموعة المسؤولية عن هجماتها وأفعالها المتهورة.