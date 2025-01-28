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فرنسا: أي تهجير قسري لفلسطينيي غزة "غير مقبول"

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واس- باريس 0 تبليغ

فرنسا: أي تهجير قسري لفلسطينيي غزة "غير مقبول"

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الدمام - شريف احمد - عدّت وزارة الخارجية الفرنسية التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن سيكون "غير مقبول" ومن شأنه تقويض حلّ الدولتين.
وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان اليوم أن أيّ تهجير قسري لسكان من غزة سيكون "غير مقبول".
وأشارت إلى أن ذلك "ليس انتهاكًا خطرًا للقانون الدولي فحسب بل إنه أيضًا تقويضٌ كبيرٌ لحلّ الدولتين وعنصر مزعزع للاستقرار في المنطقة.

تسوية القضية الفلسطينية

سبق وأكدت جامعة الدول العربية أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دوليًا.
وشددت الجامعة العربية، في بيان، أمس، على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة التي حظيت بإجماع عربي ودولي لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع.

كما شددت على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرًا سوى بالتطهير العرقي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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