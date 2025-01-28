شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت جمهورية مصر العربية استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، الذي أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء ممن لجأوا للمستشفى للحصول على الخدمات الطبية.

واستهجنت مصر في بيان لوزارة خارجيتها استهداف البنية التحتية المدنية والمرافق العامة ومنشآت الرعاية الصحية التي تلعب دورًا محوريًا في توفير الخدمات الأساسية للمدنيين في السودان الشقيق، الأمر الذي يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل لها الحماية.

وطالب البيان بضرورة وقف التصعيد في الفاشر الذي يؤدي استمراره إلى وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء والعزل، وأعربت مصر عن تعازيها للشعب السوداني ولأسر الضحايا. الأمم المتحدة سبق وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة الهجوم الذي ضرب المستشفى السعودي التعليمي في مدينة الفاشر.

وأكد جوتيريش في بيان، ضرورة احترام وحماية المرضى والمصابين والعاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية، في جميع الأوقات وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وجدد مناشدة الأطراف الوقف الفوري للقتال واتخاذ خطوات باتجاه السلام الدائم.