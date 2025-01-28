شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأونروا: مصير الفلسطينيين على المحك حال حظر الوكالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني إن الحظر الإسرائيلي لأنشطة الأنروا سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك.

وأضاف "في قطاع غزة يطلب الفلسطينيون منا تقديم الدعم لكن حظر إسرائيل نشاطنا سيقوض جهدنا"

وأوضح أن حكومة إسرائيل تدعي أن الوكالة لا تقدم الدعم المناسب للفلسطينيين، في الوقت الذي تقوم فيه الوكالة بتقديم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية.

واعتبر أن اتهام إسرائيل لوكالة الأونروا بالإرهاب يعد سابقة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة، مشددا على أنه إذا توقفت الأونروا عن حماية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين فإن حقوقهم لن تبقى.