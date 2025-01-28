مهرجان "فبراير الكويت 2025".. 7 حفلات ونجوم أصواتها من ذهب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: من تنظيم واشراف مجموعة روتانا للموسيقى، والمنتج المنفذ Eventcom ، تستقبل الكويت خلال شهر فبراير القادم حفلات مهرجانها الغنائي الكبير "فبراير الكويت" المصاحب للاحتفالات التي اعتاد عليها الجمهور الكويتي في الشهر الثاني من كل عام.

وهذه المرة تأتي الحفلات التي ستقام في قاعة "أرينا الكويت" بحلة جديدة لتجمع ما بين جيلين من مطربين مخضرمين اصواتهم من ذهب وشباب لامعين أعمالهم "تريند"، وبين اغان طربية وأخرى إيقاعية، والوان موسيقية مختلفة، وجمهور واعي يتسم بالذائقة الفنية رفيعة المستوى، ويزين المهرجان أسماء تشارك لأول مرة في حفلات "فبراير الكويت"، أمثال: عايض يوسف، آدم، احمد سعد واميمة طالب، هذا إضافة إلى أسماء لامعة يعشقهم الجمهور الكويتي، يتقدمهم "فنان العرب" محمد عبده، والنجوم : عبادي الجوهر ، نبيل شعيل، ماجد المهندس، اصيل ابوبكر ومطرف المطرف.

وسيكون الجمهور في ختام المهرجان على موعد مع مفاجأة مبهجة ممثلة بليلة الوفاء لسفير الاغنية الكويتية عبد الله الرويشد احد ابرز نجوم الاغنية الخليجية والعربية لما قدمه من عطاءات ونجاحات لاسيما وانه مشوار من الحب والتقدير والاحترام والنجاح.

أما جدول حفلات فبراير الكويت 2025 وعددها سبع حفلات، يشارك بها ما يزيد عن 13 فنانا، فهي كالتالي:

-تاريخ 6 فبراير : عبادي الجوهر و عايض يوسف

-تاريخ 7 فبراير : مطرف المطرف و أدم

-تاريخ 13 فبراير: فرقة ميامي و أحمد سعد

-تاريخ 14 فبراير : محمد عبده

-تاريخ 19 فبراير : ماجد المهندس

-تاريخ 20 فبراير : نبيل شعيل وأميمة طالب وأصيل ابو بكر سالم

-تاريخ 21 فبراير : ليلة تكريم عبدالله الرويشد