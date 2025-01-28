الخليج اليوم .. الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الأربعاء الموافق 29 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الراحل هو الابن الثاني من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز، ووُلد في العام 1950 في مدينة الرياض وتلقى تعليمه العام في معهد العاصمة النموذجي بعاصمة السعودية أيضاً.

وبعد تخرجه، التحق في جامعة كاليفورنيا – سانتاباريرا - إذ تخرج فيها حاملاً درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، ليعمل بعدئذ في القطاع الخاص قبل التحاقه بالعمل الحكومي وبعدئذ تقلد منصب أمير منطقة الشرقية.

أطلق الراحل مبادرات وبرامج متنوعة لخدمة مختلف شرائح المجتمع والإسهام في قضايا التنمية الإنسانية داخل وخارج السعودية، على سبيل المثال برنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب والذي حصل على جائزة دبي/الأمم المتحدة العالمية لأفضل الممارسات في تحسين الظروف المعيشية في العام 2002 وكذلك جائزة الشارقة للعمل التطوعي في العام 2007م.