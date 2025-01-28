الخليج اليوم .. السعودية.. إعدام مواطن تعزيرا بتهمة ارتكاب "جرائم إرهابية"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد المواطنين عقب إدانته بارتكاب عدد من "الجرائم الإرهابية".

وقالت الوزارة الداخلية السعودية في بيان رسمي: تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن سعودي أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تتمثل في قيامه بالهجوم على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم عدة مرات بقصد قتلهم، وتمويله العمليات الإرهابية من خلال جريمة غسل الأموال، وبيع الأسلحة لخدمة أعماله الإجرامية".

وأضافت أن "التحقيق مع المواطن أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وتم تنفيذ حُكم القتل بالمنطقة الشرقية اليوم ".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بحق علي بن عبدالجليل بن منصور آل سليمان الثلاثاء، بتاريخ 28/ 07/ 1446 هجرية، الموافق 28/ 01/ 2025 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، بحسب البيان.