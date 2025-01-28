شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الفلسطينيين النازحين يستأنفون العودة إلى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى شمال وادي غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، لليوم الثاني على التوالي، وسط أجواء فرحة وإصرار على إفشال مخططات التهجير.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن آلاف النازحين بدأوا، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، باستئناف رحلة العودة إلى مناطق سكنهم في محافظتي غزة وشمال غزة.

وأفاد بأن المواطنين حملوا القليل من أمتعتهم في طريق العودة الشاق الذي يحتاج إلى السير نحو 7 كيلومترات وصولا إلى مدينة غزة.

كما تجمعت أعداد كبيرة من المركبات واصطفت بطابور يصل إلى أكثر من 3 كيلومترات على شارع صلاح الدين في طريق العودة إلى مدينة غزة.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، تمكن أمس الاثنين حوالي 300 ألف نازح من العودة إلى محافظتي غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي استمرت 470 يوما.