شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: نقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة المشتقات النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم/ الثلاثاء/، أن الحكومة ومن خلال برنامجها الحكومي إلتزمت باتباع مسارات تسير بالتوازي مع أهداف تحقيق تنوع اقتصادي والتخلص من اقتصاد أحادي الريع.

وقال السوداني، في كلمة خلال حضوره مؤتمر العراق للطاقة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن " العراق يقترب اليوم من تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة المشتقات النفطية، ويعمل على استثمار 40% من منتجاته النفطية في الصناعات التحويلية بحلول 2030"، مشيرا إلى أن مؤتمر الطاقة يمثل فرصة لعرض الخطط الحكومية في هذا القطاع.