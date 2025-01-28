شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار صوب العائدين إلى حي الزيتون بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الثلاثاء/ نيرانها صوب عدد من العائدين إلى منازلهم في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال أطلق النار صوب الفلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في محيط مدرسة خليل النوباني جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار اتجاه الحدود الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنه من انتشال 10 جثامين متحللة من أماكن متفرقة على طول شارع الرشيد في قطاع غزة.

‏ بدورها، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 250 نازحاً دخلوا المستشفى جراء الإرهاق خلال طريق العودة إلى شمال قطاع غزة سيرا على الأقدام، مشيرة إلى أنها ستقوم بمسح لتجمعات الفلسطينيين لتوفير نقاط طبية ومراكز للرعاية وإقامة مخيمات، لافتة إلى أن طاقة الاستيعاب محدودة في المستشفيات، خاصة مستشفى العودة الذي تعرضت إلى تدمير 50% من قدراته.