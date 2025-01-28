شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الإغاثة الطبية بغزة: يجب ترميم المستشفيات وإقامة أخرى ميدانية بشكل عاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، أن هناك الكثير مما هو مطلوب عمله لإحياء القطاع الصحي في غزة بعد التدمير وحرب الإبادة التي مارسها الاحتلال ضد القطاع، على رأسها توسيع تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وخاصة في شمال غزة.

وأضاف مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك ضرورة إقامة مستشفى ميداني أو أكثر، بجانب العمل بشكل سريع على ترميم المستشفيات والمراكز الصحية والتي يمكن ترميمها، وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات العاملة عبر وضع أسرة طبية في خيام كبيرة في ساحات المستشفيات بما فيها أسرة عناية مكثفة.

وأشار عائد ياغي، إلى ضرورة تسيير عيادات طبية متنقلة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب توفير أجهزة طبية بدل التي تضررت، والعمل على توفير اللوجستيات الخاصة بالقطاع الصحي مثل سيارات الإسعاف، وأجهزة الاتصال، ومولدات كهرباء او أنظمة طاقة شمسية.

وأوضح مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، ضرورة وضع نظام لتحويل الجرحى والمرضى خارج غزة، والتخطيط لمراقبة ومتابعة واكتشاف وعلاج الأمراض المعدية، مشيرا إلى أن القطاع في حاجة لبناء مرافق صحية جديدة مثل المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.