شكرا لقرائتكم خبر عن المدعى العام للمحكمة للجنائية الدولية: دارفور تشهد مزيد من الانحدار والبؤس والان مع تفاصيل الخبر

قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم مع استهداف الأطفال".

وأضاف كريم خان، في تقريره لمجلس الأمن الدولى، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس فى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.

وقال المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك فى دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب، مضيفا فى أن هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات وأعرب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي.

وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.