شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وتونس تبحثان تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشئون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج والشئون الإفريقية أحمد عطاف، خلال لقائه، مع وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، علاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين الشقيقين ، وبحث آفاق الارتقاء بها إلى أرحب المراتب المتاحة.



كما شكل اللقاء ، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية ، فرصة للتشاور والتنسيق حول عدد من القضايا والملفات الراهنة بفضاءات انتماء البلدين.