شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب السودان يعلن رفع حظر التجول الليلي والان نبدء بالتفاصيل

مقتل 29 مواطنًا من جنوب السودان

رفع حظر التجوال في جنوب السودان

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة جنوب السودان رفع حظر التجول الليلي، الذي فرضه منتصف الشهر الجاري.وكانت السلطات فرضته، بعدما تحولت تظاهرة مناهضة للسودان في العاصمة جوبا إلى أعمال نهب لمحلات تجارية.وشهدت جوبا في 15 يناير احتجاجات عقب تقارير تحدثت عن مقتل 29 مواطنًا من جنوب السودان، في ود مدني في ولاية الجزيرة في السودان المجاور، حيث تدور حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال نهب للمحلات التجارية التي يملكها مواطنون من السودان، وانتشر العنف في أنحاء البلاد في اليوم التالي وقُتل ستة عشر سودانيًا.ويقيم الكثير من مواطني السودان في جنوب السودان، أو لجأوا إليه، علما أن جنوب السودان حصل على استقلاله عن السودان في العام 2011، ويعاني منذ ذلك الحين عدم استقرار.وقال الناطق باسم الشرطة جون كاسارا: "نبلغ عامة الناس أن حظر التجول الذي أعلنه المفتش العام للشرطة في 17 يناير 2025 رُفع".وأوضح أن حظر التجول فُرض "بسبب التظاهر بشكل العنيف من جانب متظاهرين غاضبين" وعمليات النهب "لكنّ الوضع هادئ الآن وعاد إلى طبيعته. لذلك رفع حظر التجول".وكان مراسل فرانس برس في جوبا، أفاد في وقت سابق بأن السكان لم يلتزموا بالكامل بحظر التجول.