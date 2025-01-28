شكرا لقرائتكم خبر عن جرافات الاحتلال تدمر الشوارع والمنازل فى مخيم طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد تظهر تدمير جرافات الاحتلال الإسرائيلي للشوارع والمنازل في حارة البلاونة بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر إعلانه أنه أطلق النار تجاه فلسطينيين في القطاع بدعوى أنهم "شكلوا تهديدا" على قواته، وعلى مركبات بزعم "دخولها منطقة غير مصرّح بالمرور فيها".