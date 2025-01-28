شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بوقف "العبث" الإسرائيلي بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بـ"وقف العبث الإسرائيلي خاصة مع بدء المرحلة الثانية من الحرب على الضفة الغربية بالعدوان على محافظة طولكرم بعد جنين".

وحذرت الرئاسة من تداعيات "استمرار الحرب المتواصلة على الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال التي بدأت بشن المرحلة الثانية من الحرب على الضفة الغربية بالعدوان على محافظة طولكرم، الذي أدى إلى استشهاد مواطنين، وتدمير ممنهج للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في المحافظة".

بينما قالت هيئة البث العبرية الرسمية الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي وسّع عمليته العسكرية التي بدأها في جنين شمال الضفة قبل 7 أيام، لتشمل طولكرم ومخيمها، وسط غارات جوية.