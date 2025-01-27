شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات متواصلة.. 300 شاحنة إنسانية وإغاثية تدخل إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة

القضية الفلسطينية ومصر

الدمام - شريف احمد - دخلت اليوم 300 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة، من بينها 22 شاحنة وقود.ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، إلى إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة عن طريق معبري العوجة البري وكرم سالم جنوب شرق القطاع.ولفت إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى القطاع خلال الأيام الماضية بلغ 2010 شاحنات، منذ دخول الهُدنة حيز التنفيذ يوم الأحد من الأسبوع الماضي.وبين أن من بينها 1898 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، و112 شاحنة وقود وغاز الطهي.ومنذ 15 شهرًا من النزوح القسري، بدأ مئات الآلاف من سكان شمال قطاع غزة صباح اليوم الاثنين رحلة العودة إلى منازلهم.

من جهة أخرى كانت أكدت مصر تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.

وشددت على أنها تظل القضية المحورية الشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مساء الأحد، عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.