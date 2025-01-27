شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: مقترحات التهجير ومحاولة إحياء مشاريع التوطين مصيرها الفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت الرئاسة الفلسطينية على أن مقترحات التهجير ومحاولة إحياء مشاريع التوطين مصيرها الفشل.

وقالت الرئاسة الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم /الإثنين/- "نجدد التأكيد على أن تحقق السلام والاستقرار لن يتمإلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وأضافت أن أية حلول سواء دولة ذات حدود مؤقتة أو تبادل للأراضي يؤدي إلى المساس بالحدود المعترف بها دوليا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مرفوضة ولن يسمح الشعب الفلسطيني بتمريرها على حساب نضاله وثوابته الوطنية ومقدساته.