شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني الفلسطيني: عودة النازحين إلى شمال غزة رسالة بأن الشعب سيبقى على أرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن عودة مئات آلاف النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، رغم معاناتهم والإجهاد، قاطعين عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام عبر طرق وعرة ومدمرة، رسالة إلى كل من يريد تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.



وأكد فتوح - في بيان اليوم /الاثنين/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الرد الوطني القوي أتى من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ الذين هم جذور منغرسون في فلسطين وباقون في غزة، مشيرا إلى أن غزة أفشلت كل مؤامرات التوطين رغم كل أنواع القتل والحصار والتشريد والجوع والعطش والبرد، وقلة العلاج وكل أصناف القتل والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، التي عاناها الأهالي في غزة.



وشدد فتوح على أن فلسطين للفلسطينيين وغزة هي قلب فلسطين، ودون غزة والقدس والضفة الغربية لن تكون هناك دولة، منوها بأن من يدعو إلى التطهير وتوطين الفلسطينيين فهو ذاهب، والشعب الفلسطيني سيبقى على أرضه وفي وطنه، وأن رسالة الأهالي في غزة كانت الرد الأقوى المباشر لمن يراهن على التهجير والتطهير.