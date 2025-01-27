شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض شؤون اللاجئين يدعو لتحرك عالمي لدعم السوريين العائدين لديارهم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لمساعدة السوريين العائدين إلى ديارهم، ودعم الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية.وأكد أن هناك حاجة إلى الاستثمار في الوظائف، واستعادة الرعاية الصحية، وإعادة بناء المدارس، وإعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات سيعمل محفزًا حيويًّا للتعافي وتمهيد الطريق أمام عودة المزيد من السوريين إلى ديارهم.