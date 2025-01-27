شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات عن سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

وذلك في إطار تحرك أوسع نطاقًا من التكتل للإسهام في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا.

ويناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالتكتل كايا كالاس في بروكسل اليوم، بعد أن ذكرت أنها تأمل في التوصل لاتفاق بشأن تخفيف العقوبات على سوريا. الأمم المتحدة سبق ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي السبت من دمشق إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وأوضح أنها تشكل عائقًا رئيسيًا أمام عودة اللاجئين.

وقال غراندي في مؤتمر صحافي مساء السبت، بعد بضع ساعات من لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إن "العقوبات هي راهنا عائق رئيسي أمام عودة اللاجئين".