شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وتركيا يؤكدان على أهمية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأردن وتركيا أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.



جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم /الاثنين/ مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وتركيا وتطورات الأوضاع الإقليمية.



وشدد الوزيران على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لبدء عملية إعادة الإعمار، مشددين على التعاون بين البلدين في جهود إيصال المساعدات.



ولفت الصفدي وفيدان إلى أهمية البدء بإعادة إعمار غزة وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير، ونوها إلى استمرار التنسيق والتعاون في الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على زيادة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.