شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: شهيدان و17 مصابا جراء اعتداءات الاحتلال على عدد من البلدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء شهيدين وسقوط 17 مصابا جراء اعتداءات الاحتلال على عدد من البلدات جنوبي البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

يواصل الجيش اللبناني تعزيزاته العسكرية لاستكمال انتشاره في المناطق الحدودية الجنوبية جنوبي الليطاني، إضافة إلى استهدافات بكل من الخيام ومركبا وكفر كلا ودير ميماس، وبيت ليف وصولاً إلى منطقة الزهراني شمالي الليطاني.

