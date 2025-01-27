شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يضع خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على وضع خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.

وأضافت في مؤتمر صحفي: أنه "في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة".

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تحرك من التكتل أوسع نطاقا للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.