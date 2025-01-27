شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تدمر البنية التحتية وتخرب ممتلكات الفلسطينين في طولكرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألحقت جرافات للاحتلال مساء اليوم الاثنين، دمارا وتخريبا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين وسط مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة وفا، بأن جرافات الاحتلال دمرت محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، والبنية التحتية وشبكة المياه الرئيسية، وطالت عمليات التدمير أيضا، الأرصفة ومداخل المحلات التجارية في المنطقة.

كما حطمت الجرافات عددا من المركبات المتوقفة على جوانب الأرصفة في المدينة، وتحديدا مطلع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، الذي يشهد حصارا مشددا عليه من قبل آليات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، تقوم جرافات الاحتلال بتجريف وتخريب البنية التحتية في حارة المقاطعة عند المدخل الغربي لمخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه ونشر القناصة في محيطه.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب (24 عاماً) بالرصاص الحي في قدمه بطولكرم، وأوقفت قوات الاحتلال مركبة الاسعاف واحتجزت الطاقم الطبي وأجبرته على نقل المصاب إلى حاجز "تسنعوز" غرب المدينة، ليرتفع عدد الاصابات برصاص الاحتلال والقصف اليوم الى 6.

وكان استُشهد مواطنان، وأصيب 4 آخرون، ظهر اليوم الاثنين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة عند مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم.



تدمير شوارع طولكرم