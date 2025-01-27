شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا اعتداءات الاحتلال على العائدين لبلدات جنوب لبنان لـ24 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن عودة المواطنين اللبنانيين إلى بلداتهم في القطاع الغربي من جنوب لبنان تتم بشكل طبيعي، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي قد انسحب من هذه البلدات على مدار الأسابيع الماضية، ودخلها الجيش اللبناني.

وأضاف "سنجاب" خلال رسالة مباشرة على الهواء، أن هناك بعض البلدات التي يحذر الجيش اللبناني من دخولها.

وأشار إلى أن حركة المواطنين قد استؤنفت في عدد من بلدات القطاع الأوسط، إلا أن التحدي الرئيسي يكمن في استمرار تواجد الاحتلال الإسرائيلي في عدد من بلدات القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وتحديدًا في كفر كلا، العديسة، مركبا، وبليدا، حيث يمنع الاحتلال المواطنين من دخولها.

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع المواطنين من دخول بعض البلدات، ويطلق النيران، ما أسفر عن إصابات جديدة، كما ارتفع عدد الشهداء إلى 24 شهيدًا، بينما وصل عدد المصابين إلى 134 جريحًا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين خلال الساعات الـ24 الماضية، وبالتالي، لا تزال محاولات الدخول مستمرة رغم إعلان الحكومة اللبنانية عن تمديد مهلة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان حتى 18 فبراير المقبل".



