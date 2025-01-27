شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 5 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى قرب مخيم نور شمس بطولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون اليوم الاثنين، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - وصول شهيدين و3 مصابين بجروح طفيفة إلى متوسطة، إلى مستشفى طولكرم الحكومي، نتيجة قصف الاحتلال مركبة عند مدخل مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وذكرت (وفا) أن طائرة مسيرة قصفت المركبة أثناء مرورها عبر شارع نابلس عند مدخل المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها واستشهاد المواطنين رامز ضميري وإيهاب أبو عطيوي من مخيم طولكرم، وإصابة 3 مواطنين آخرين.

وفي السياق، هاجم مستوطنون اليوم منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله.

وقال الناشط ضد الاستيطان في البلدة عايد غفري إن مجموعة من مستوطني "معاليه ليفونة" هاجمت عدة منازل جنوب البلدة، تعود للمواطنين عبد الكريم خليل، وراجح غفري، وعبد المنعم فرحان، قبل أن تنسحب من المكان.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 27 فلسطينيا شمال وجنوب غرب المدينة.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت 7 مواطنين بينهم طالبة جامعية.

من جانبه، قال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت 20 مواطنا بينهم 4 أطفال.