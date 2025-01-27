شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الدعم العربى لموقف مصر والأردن برفض أطروحات تهجير الفلسطينيين واضح والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، إن الجامعة تقف بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين"؛ جاء ذلك في تصريح صحفي للأمين العام فور وصوله الي روما لافتتاح المنتدي الاقتصادي العربي الإيطالي.

وأضاف أبوالغيط، أن الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في غزة أو الضفة، والاصطفاف العربي المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه، والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم هي أطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها.

وقال "صلابة الموقف المصري الأردني والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني علي أرضه مع الدعم العربي لرفض التهجير سيفشل كل مخططات تصفية القضية".



