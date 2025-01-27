شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 24 شهيدا و134 جريحا حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، عن سقوط 24 شهيدًا و134 جريحًا في حصيلة جديدة للاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين العائدين إلى قرى جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني، إنه يواصل مواكبة الأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية والوقوف إلى جانبهم في مواجهة العدو الإسرائيلي، انطلاقًا من واجبه الوطني، وذلك في ظل إصرار العدو على استهداف العسكريين والأهالي موقعًا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، ورفضه السافر للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وأضاف: أنه يستكمل عملية الدخول إلى عدة بلدات جنوبية والانتشار فيها، ويدعو المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية، ويؤكد أنه يتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار .

وأعربت القوة الأممية المؤقتة في لبنان "يونيفيل" عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بعودة المدنيين اللبنانيين إلى القرى التي لا يزال الجيش الإسرائيلي فيها، وتعرض بعضهم لإصابات نتيجة النيران الإسرائيلية.

ومن جانبها أكدت"اليونيفيل"، أن إدارة الحشود تقع خارج نطاق ولايتها، وأنه من الضروري تجنب المزيد من التدهور في الوضع.