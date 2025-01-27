شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: حرب إسرائيل على غزة خفضت متوسط عمر سكان القطاع للنصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلصت دراسة نشرتها دورية "لانسيت" الطبية، إلى أن متوسط عمر سكان قطاع غزة المتوقع، انخفض إلى النصف تقريباً، خلال العام الأول من الحرب الإسرائيلية على غزة، في الفترة من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024.

ووجدت الدراسة التي قادها ميشيل جيلو، أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، وفريق من المتعاونين الدوليين، أن متوسط العمر المتوقع لدى سكالن القطاع، انخفض من 75.5 عاماً ما قبل الحرب إلى 40.5 عاماً للفترة الزمنية بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024.

وكان الانخفاض في متوسط العمر المتوقع أعلى لدى الرجال بنسبة 51.6%، إذ كان قبل الحرب 73.6 عاماً وانخفض إلى 35.6 عاماً، مقارنة بالنساء، إذ بلغت النسبة 38.6 %، بانخفاض من 77.5 عاماً قبل الحرب إلى 47.5 عاماً.