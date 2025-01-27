شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يعلن تأمين محيط مصفاة النفط بالخرطوم بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش السوداني، تأمين محيط مصفاة الخرطوم للنفط، مشيرا إلى أن محيطها أصبح آمنا بالكامل، مشيرا إلى وجود بعض القذائف غير المتفجرة، وبعض الألغام التي يجرى العمل على إزالتها.

وكشفت صحيفة سودان تربيون، أن النيران ما زالت تشتعل في المصفاة بسبب شح مواد الإطفاء، مشيرة إلى استمرار تصاعد أعمدة الدخان بسبب الحريق المستمر منذ أيام.

والسبت، أعلن الجيش السوداني، إكمال سيطرته على المصفاة الرئيسية للنفط في البلاد، الواقعة قرب مدينة الجيلي شمال الخرطوم بحري، على بُعد نحو 70 كيلو متراً شمالي العاصمة السودانية، والتي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.

وبشأن وضع مصفاة الخرطوم بعد الحرائق التي تعرضت لها، قال المدير العام بالإنابة، هشام محمد بابكر، إن المصفاة تعرضت لعدة حرائق منذ اندلاع الحرب، لكن الحريق الحالي، المشتعل منذ 6 أيام، يُعد الأكبر.

وكشفت صحيفة سودان تربيون، أن أعمدة الدخان ما زالت تتصاعد بكثافة من جسم المصفاة، فضلاً عن تدفق خام النفط خارج المستودعات بشكل كبير على أرضية المنشأة، إلا أن مدير المصفاة، أكد أن غرفة التحكم مشيدة وفق أقوى تصميم هندسي، مما يشكل حماية للغرفة من أي مخاطر.

وتغطي مصفاة الخرطوم للنفط حوالي 66% من حاجة السودان من الوقود، وقد اضطرت إدارة المصفاة إلى التخلص من الغاز تحاشياً لمخاطر اشتعاله، بينما استهلكت ميليشيا الدعم السريع الوقود المخزن في المستودعات، وهو ما اضطر الجيش إلى قصف هذه المستودعات لقطع إمدادات الوقود عن الدعم السريع.