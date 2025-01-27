شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: نرفض الوطن البديل للفلسطينيين وسنتصدى لمحاولات تهجيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين، موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين..قائلا : "إن موقفنا ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعا".

وأضاف الصفدي، في إحاطة له أمام مجلس النواب الأردني اليوم ، "أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير وأن أي محاولة لتهجيرهم الفلسطينيين من أرضهم لن تحل سلاما ولا أمنا للمنطقة، وأن أي كلام عن الوطن البديل لا نقبله وسنستمر بالتصدي له" ..مؤكدا أن الأردن مستمر في التعامل مع التحديات منطلقا من ثوابته بدعم القضية الفلسطينية وحماية حقهم في السيادة وبناء دولتهم المستقلة.

وأردف وزير خارجية الأردن قائلا:" لا للتهجير ولا حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن ولا لأي محاولة للانتقاص من الحق الفلسطينيين"..مشيرا إلى أن الأردن مستمر في إرسال المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة كما أن الأولويات في هذه المرحلة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد الصفدي على أن الأردن بمتابعة من الملك عبدالله الثاني مستمر بقيادة جهود لا تنقطع لإيصال المساعدات إلى غزة..قائلا : "إن الأردن يعمل مع كل شركائه في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام"..مؤكدا أهمية استمرار التعاون من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأشار وزير خارجية الأردن إلى أن طريق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني؛ لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفقًا لحل الدولتين واستنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

واختتم الصفدي إحاطته بالقول: "شراكاتنا مع العالم والاتحاد الاوروبي قوية وراسخة، وبعد أيام سنوقع اتفاقية لتعزيز العلاقات الأردنية - الأوروبية"..مشيرا إلى أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة استراتيجية، ويتم العمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.