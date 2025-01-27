شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لتهيئة ظروف عودة المواطنين على طول الخط الأزرق فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قالت جينين هينيس - بلاسخارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والجنرال أرولدو لاثارو رئيس بعثة اليونيفيل، إن المهل التي نص عليها تفاهم نوفمبر الماضي لم يتم الالتزام بها بعد، وأن الانتهاكات للقرار 1701 لا تزال تسجل يوميا، وذكرا أن الظروف ليست مهيأة بعد لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم الواقعة على طول الخط الأزرق.

وأكدا المسؤولان الأمميان في بيانهما المشترك، أن امتثال الطرفين لالتزاماتهما بموجب التفاهم وتنفيذ قـرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، هما السبيل الوحيد لإغلاق الفصل المظلم الأخير من النزاع وفتح فصل جديد يبشر بالأمن والاستقرار والازدهار على جانبي الخط الأزرق.

وأكد المسؤولان الأمميان، أن الأمم المتحدة تستمر بتواصلها مع جميع الأطراف بغية تحقيق هذا الهدف، وأنها تبقى مستعدة لدعم أي إجراء يتماشى مع القرار 1701 وجهود لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق لتحقيق أهداف تفاهم نوفمبر.

وذكرا في بيانهما، أن لبنان شهد تغييرات كبيرة منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في الساعات الأولى من اتفاق نوفمبر، وأشارا إلى انخفاض مستويات العنف بشكل كبير. وفي العديد من المناطق في جنوب لبنان، استطاع مئات الآلاف من اللبنانيين العودة إلى بلداتهم وقراهم.

وأشار البيان الأممي، إلى إن القوات المسلحة اللبنانية أظهرت عزما في الانتشار بالمناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وبدعم من اليونيفيل، تساعد القوات المسلحة اللبنانية في إعادة الخدمات وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات الأكثر تضررا من النزاع.

وقالا إن المسار الجاري لتشكيل الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، يشكل خطوة أساسية في بناء الثقة بين المواطنين اللبنانيين والدولة. وأضافا: "تبشر هذه التطورات خيرا لدعم البسط الكامل لسلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية ولتعافي البلاد وإعادة إعمارها ونموها مشددين على الحاجة الماسة إلى تجديد الالتزام من قبل جميع الأطراف.