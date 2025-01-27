شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ترفض إسرائيل الانسحاب من لبنان؟ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترفض إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان بالرغم من انتهاء مهلة الـ60 يومًا التى نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار المبرم فى الـ27 من نوفمبر الماضي.

وفى ختام يوم دامى شهده الجنوب اللبنانى، أصدر البيت الأبيض ، فى وقت متأخر من أمس الأحد، بياناً أكد فيه أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل سيظل ساريا حتى 18 فبراير .

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موافقة لبنان على التمديد.

تحاول إسرائيل الاحتفاظ بخمس مرتفعات داخل الأراضي اللبناني وهي؛ مرتفع اللبونة في القطاع الغربي، جبل بلاط شرق يارين، تلة العويضة قرب عديسة، تلة الحمامص جنوبي الخيام، وتلة فشكول قرب كفرشوبا. وهذه النقاط، هي مواقع استراتيجية لقربها من المستعمرات الإسرائيلية وتسمح للعدو بالإشراف على مناطق واسعة داخل لبنان، كما أن إسرائيل تريد من خلال التمسك بهذه النقاط تعديل بنود الاتفاق، وفق "لبنان24”.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية؛ فإن الهدف هو توقيع اتفاق سلام مع لبنان وربط الانسحاب الكامل بنزع سلاح حزب الله من شمال الليطاني أيضاً.

وإذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية ولم يتم الالتزام بتنفيذ الاتفاق، فإن الدولة اللبنانية والدول الراعية للاتفاق ستكون في موقع حرج، وهذا الأمر سيعطى فرصة لعودة المقاومة المسلحة لتحرير الأرض والتي ستكون مدعومة هذه المرة من شريحة واسعة من اللبنانيين.