شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بتعيين هانا تيتيه رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن الترحيب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "هانا سيروا تيتيه" ممثلة للأمين العام في ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرا إلى ثقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في قدرة "تيتيه"، بما تملكه من خبرات، على قيادة البعثة الأممية لتحقيق أهدافها وفقا للتفويض الممنوح لها من مجلس الأمن.

وأكد المتحدث في بيان اليوم الاثنين، تطلع الأمين العام إلى أن تشهد فترة قيادة "تيتيه" مزيدا من التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم الجهود الساعية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية وإنجاز المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات، وذلك في إطار التزام الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.