شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لدفن الجثامين المتحللة بمشرحة مستشفى البشائر فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

أطلق عدد من المتطوعين مبادرة، تحت اسم "إكرام" لدفن عشرات الجثث المتحللة، والموجودة في مشرحة مستشفى البشائر في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والخدمية جراء الحرب.

وقال أحد المتحدثين باسم المبادرة، إن المشرحة تضم جثامين تعود إلى ما قبل الحرب وأخرى وصلت خلال الحرب، مشيراً إلى أن بعضها بدأ في التحلل نتيجة انقطاع الكهرباء وضعف الإمكانيات وتدهور الظروف الصحية بالمشرحة، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

وجاءت المبادرة بالتنسيق مع إدارة مستشفى بشائر، وتم تمويلها بالتبرعات، وأكد المتحدث باسم المبادرة أنه تم دفن خمسة جثامين خلال اليوم الأول من عمل المبادرة، مع التعهد بمواصلة الجهود حتى إخلاء المشرحة من كل الجثامين.

وتسبب النزاع المسلح بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في انهيار النظام الصحي والخدمات الأساسية في العديد من المناطق بالسودان، لاسيما في العاصمة الخرطوم، التى تشهد ارتفاع كبير فى حدة الاشتباكات.

وتعاني المشارح من تكدس الجثامين نتيجة الارتفاع الكبير في أعداد القتلى، إضافة إلى تعطل خدمات التبريد وانقطاع الكهرباء، ما أدى إلى تحلل العديد من الجثث وصعوبة التعرف على هوياتها.