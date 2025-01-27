شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الإغاثة الطبية بغزة: إقامة 6 نقاط طبية لخدمة النازحين فى شمال القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جمعية الإغاثة الطبية بغزة للقاهرة الإخبارية، إقامة 6 نقاط طبية لخدمة النازحين في شمال القطاع.

وأضافت جمعية الإغاثة الطبية بغزة: استعادة الكوادر الطبية من جنوب القطاع للعمل بالشمال.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، التحرك من وسط وجنوب غزة إلى شمال القطاع بعد 15 شهرا من الحرب، بموجب التفاهمات التي توصل إليها الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، مساء الأحد، بين حركة حماس وإسرائيل.

ونجحت جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى تفاهم جديد بين حركة حماس وإسرائيل، يقضي بأن تقوم الحركة بتسليم المحتجزة "أربيل يهود" و2 من المحتجزين قبل يوم الجمعة القادم.

كما أسفرت جهود الوسطاء عن أن تقوم حماس بتسليم 3 محتجزين إضافيين يوم السبت المقبل، وفقًا للاتفاق، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وسيتم أيضًا في إطار التفاهمات الجديدة، أن تسمح السلطات الإسرائيلية بدءًا من صباح الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع.

كما ستقوم السلطات الإسرائيلية أيضًا في ضوء التفاهمات الجديدة بتسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى.



