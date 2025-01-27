شكرا لقرائتكم خبر عن وزير كويتى: 98 نشاطا خلال 235 يوما ضمن فعاليات الكويت عاصمة للثقافة والإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الرحمن المطيري وزير الاعلام والثقافة الكويتي أن اختيار بلاده عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025 يعكس مكانتها الريادية في مجالي الثقافة والإعلام، ويؤكد التزامها بتطوير المحتوى الثقافي والإعلامي بما يتماشى مع هويتها الوطنية وإرثها الحضاري.

ولفت إلى أن هذه الفعاليات سوف تعكس التزام الكويت بنشر قيم التسامح والإبداع والتنوع الثقافي، وتعزز من دورها كمركز حضاري في المنطقة العربية.

وشدد المطيري على أن الاستعداد لهذا الحدث يتم عبر لجنة عليا مشتركة بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي تتولى مسؤولية تنظيم فعاليات متميزة تسلط الضوء على التنوع الثقافي والإعلامي للكويت وتشمل مهرجانات ومعارض وندوات تعكس التراث والثقافة الوطنية.

وأشار إلى أن الخطة التنفيذية للفعاليات تتضمن 98 نشاطا ممتدة على مدار 235 يوما تشمل 37 فعالية لتعزيز مكانة الكويت الثقافية والإعلامية و20 نشاطا لتشجيع الاستثمار في المشاريع الثقافية والإعلامية بالإضافة إلى مبادرات لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الهوية الثقافية العربية.



