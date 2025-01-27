شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح جماعى من قرى غرب "الفاشر" شمال دارفور بسبب ميليشيا الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

تشهد قرى متفرقة في منطقتي "قولو" و"شقرة" غرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، حالة نزوح كبيرة إلى الفاشر، بعد انتشار كبير لعناصر ميليشيا الدعم السريع في هذه المناطق، بعد أن شنت هجوم عليها، وفقا لسكان محليين.

وشنت عناصر من الدعم السريع، هجوما حادا على قرى شقرة وقولو، بعد استهدافها للفاشر، الجمعة الماضية، في هجوم تصدت له القوات المسلحة السودانية، وفقا لموقع دارفور 24.

وكشف سكان محليين، إن سكان قرى "كمبي، قولو، حلة الزين، حلة عمر، فرشلق، حلة دلال"، وقرى أخرى متفرقة بمنطقة شقرة، اضطروا للفرار والنزوح بعد وصول عناصر الدعم السريع إليها في أعقاب المعارك التي شهدتها الفاشر مؤخرًا.

وقال مواطن، إن قوات الدعم السريع بعد انتشارها في محيط قرى شقرة وقولو ارتكبت انتهاكات ضد السكان، شملت نهب المحال التجارية بسوق شقرة صباح السبت.

وأشار إلى أن منطقتي قولو وشقرة تحتضنان آلاف النازحين، بعضهم فر من ديارهم في منطقة أبو زريقة والآخرون من الفاشر، حيث نصب جزء منهم الخيام في الوديان واتخذوها مسكنًا مؤقتًا، لكن انتشار الدعم السريع أجبرهم على الفرار مرة أخرى.

ومن جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن المعارك المندلعة في الفاشر أدت إلى نزوح أكثر من 423 ألف شخص خلال الفترة من 1 أبريل إلى 16 ديسمبر 2024.