شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون فلسطينيون: غزة والشمال بحاجة عاجلة وفورية إلى 135 ألف خيمة والان مع تفاصيل الخبر

قال مسؤولون فلسطينيون إن قطاع غزة والشمال بحاجة عاجلة وفورية إلى 135 ألف خيمة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

يذكر أن تدفقت السيارات التي تحمل القليل من مستلزمات الحياة والإعاشة من خيام وأغطية تحوطها موجات بشرية تحوي عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين، صباح اليوم الاثنين، لعودتهم لمنازلهم المدمرة بشمال قطاع غزة؛ مشيا وركبانا؛ عبر طريق "صلاح الدين" شرقي القطاع .

وكان النازحون قد عادوا مشيا على الأقدام عن طريق شارع الرشيد إلى مناطق سكنهم شمالي قطاع غزة؛ في مشهد مهيب يجسد رفضهم لمخططات الاحتلال الإسرائيلي التهجير القسري لهم، ورغم التدمير الممنهج لأسباب الحياة بالقطاع الذي استمر لمدة 15 شهرا.