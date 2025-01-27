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مسؤولون فلسطينيون: غزة والشمال بحاجة عاجلة وفورية إلى 135 ألف خيمة

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مسؤولون فلسطينيون: غزة والشمال بحاجة عاجلة وفورية إلى 135 ألف خيمة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 27 يناير 2025 10:04 ص

قال مسؤولون فلسطينيون إن قطاع غزة والشمال بحاجة عاجلة وفورية إلى 135 ألف خيمة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

يذكر أن تدفقت السيارات التي تحمل القليل من مستلزمات الحياة والإعاشة من خيام وأغطية تحوطها موجات بشرية تحوي عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين، صباح اليوم الاثنين، لعودتهم لمنازلهم المدمرة بشمال قطاع غزة؛ مشيا وركبانا؛ عبر طريق "صلاح الدين" شرقي القطاع .

وكان النازحون قد عادوا مشيا على الأقدام عن طريق شارع الرشيد إلى مناطق سكنهم شمالي قطاع غزة؛ في مشهد مهيب يجسد رفضهم لمخططات الاحتلال الإسرائيلي التهجير القسري لهم، ورغم التدمير الممنهج لأسباب الحياة بالقطاع الذي استمر لمدة 15 شهرا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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