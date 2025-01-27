شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تمديد العمل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، موافقة لبنان على تمديد العمل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير المقبل، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة الاتفاق والتي تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وشدد على الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف اطلاق النار حتى 18 فبراير المقبل ، وفق بيان صادر عن مجلس وزراء لبنان.

وأشار ميقاتى إلى أن اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار تتابع تنفيذ كل بنود الاتفاق.

ومن جهة أخرى، تبدأ مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وإسرائيل لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.