شكرا لقرائتكم خبر عن بن غفير عن عودة نازحى فلسطين: "ليس هذا ما يبدو عليه النصر بل الاستسلام التام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، ليس هذا ما يبدو عليه النصر المطلق بل الاستسلام التام.

مضيفا أن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة صورة لانتصار حماس، موضحا "جنودنا لم يقاتلوا ولم يضحوا بحياتهم في قطاع غزة من أجل السماح بهذه الصور يجب أن نعود إلى الحرب وندمر كل شيء."

يذكر أن تدفقت السيارات التي تحمل القليل من مستلزمات الحياة والإعاشة من خيام وأغطية تحوطها موجات بشرية تحوي عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين، صباح اليوم الاثنين، لعودتهم لمنازلهم المدمرة بشمال قطاع غزة؛ مشيا وركبانا؛ عبر طريق "صلاح الدين" شرقي القطاع .

وكان النازحون قد عادوا مشيا على الأقدام عن طريق شارع الرشيد إلى مناطق سكنهم شمالي قطاع غزة؛ في مشهد مهيب يجسد رفضهم لمخططات الاحتلال الإسرائيلي التهجير القسري لهم، ورغم التدمير الممنهج لأسباب الحياة بالقطاع الذي استمر لمدة 15 شهرا.