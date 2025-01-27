شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال وحملات دهم واعتقال فى جنين بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الاثنين استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة، فى حين واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى حملته العسكرية على جنين وشن حملات دهم واعتقال ليلية فى مختلف مدن الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على شبان فلسطينيين قرب مخيم قلنديا، مما أدى لسقوط شهيد وإصابتين بحالة متوسطة"، من دون مزيد من الإيضاحات.

ووفق شهود عيان فإن إطلاق النار على الشبان الثلاثة وقع قرب حاجز قلنديا العسكرى المستخدم للعبور من وإلى القدس.

وبذلك يرتفع الشهداء الفلسطينيين إلى 878 منذ وسع جيش الاحتلال الإسرائيلى عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم فى الضفة الغربية بما فيها القدس بالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة فى السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى نحو 6 آلاف و700 فلسطيني، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فى الأثناء، يواصل جيش الاحتلال لليوم السادس على التوالي، حملة عسكرية على محافظة جنين، والتى أسفرت حتى السبت عن استشهاد 16 فلسطينيا، بينهم طفلة، وإصابة 50 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وكشفت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الاثنين مستشفى جنين الحكومى وقامت بعمليات تفتيش للمرضى والأطباء.

ودفعت قوات الاحتلال فجر الاثنين بمزيد من التعزيزات العسكرية من حاجز الجلمة العسكرى باتجاه جنين، فى حين تواصل جرافات الاحتلال نسف وتجريف المنازل بمنطقة (طلعة الغبز) بهدف فتح طريق نحو حارة الدمج فى مخيم جنين.

فى المقابل، استهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلى بعبوة ناسفة على الدوار الرئيسى فى جنين.

ومنذ بداية العملية العسكرية التى تضمنت غارات جوية وعمليات خاطفة من القوات الخاصة، أجبر الجيش الإسرائيلى آلاف الفلسطينيين على النزوح من مخيم جنين.

بدوره، قال رئيس بلدية المدينة محمد جرار، إن "جيش الاحتلال أحرق ما بين 70 و80 منزلا فلسطينيا، ودمر ما بين 30 و40 منزلا بشكل كلي، إلى جانب مئات المنازل التى دمرت جزئيا".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلى يقوم بتجريف وتخريب شوارع، وبنى تحتية، ويشق ممرات لآلياته على أنقاض المنازل الفلسطينية المدمرة.

وطالب الحكومة الفلسطينية بإعلان جنين منطقة منكوبة، وبالإسراع بمدها بمختلف أنواع المساعدات بشكل عاجل.

من جهتها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من "تدهور الوضع الإنسانى والأمنى فى شمال الضفة الغربية بشكل خطير"، وفق تصريح لمديرها بالضفة رولاند فريدريك، لشبكة "بى بى سى نيوز" نشرته على فيسبوك الأحد.