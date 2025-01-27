شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 فلسطينيين من قرية مردا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 5 فلسطينيين من قرية مردا شمال محافظة سلفيت بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق قنابل الصوت، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت خمسة فلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلي القرية الرئيسيين، ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها بمركباتهم، وتلاحق كل من يحاول الخروج عبر الطرق الفرعية الترابية.



وتتعرض مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تتمثل بإغلاق مداخلها الرئيسة والفرعية، والاقتحامات وتفتيش منازل الفلسطنيين والاعتداء عليهم.