شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أيرلندا يدعم غزة خلال إحياء ذكرى يوم المحرقة واشتباكات داخل القاعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حدث أثار ردود فعل واسعة النطاق، شهد حفل إحياء ذكرى يوم المحرقة العالمى فى العاصمة الأيرلندية دبلن، لحظات غير مسبوقة من التوتر، إذ استغل رئيس أيرلندا، مايكل هيجينز، منصته فى هذا الحدث لتوجيه انتقادات لاذعة ضد سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلية فى غزة، وأثار خطابه احتجاجات صاخبة من الجالية اليهودية الحاضرة، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والانقسام، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

في كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الإبادة أوشفيتز، أشار الرئيس الأيرلندي إلى ضرورة التعلم من دروس المحرقة لضمان عدم تكرارها، لكنه ضمّن حديثه انتقادًا للوضع الحالي في قطاع غزة، وتساءل "هيجينز" عن كيفية استمرار العالم في تجاهل معاناة سكان القطاع، معتبرًا أن الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة تستدعي تدخلًا عاجلًا.

وقال هيجينز: "علينا أن نتأكد من أن كل جيل يفهم كيف أصبحت فظائع المحرقة ممكنة، لكننا أيضًا بحاجة إلى التساؤل: كيف يمكن للعالم أن يغض النظر عن أوعية الجياع الفارغة في غزة؟" كما أشار إلى تكلفة الصراع في الأرواح والدمار، داعيًا إلى زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاقات بالكامل.

تسبب خطاب هيجينز في ردود فعل غاضبة من الجالية اليهودية الحاضرة، وأدار بعض الحاضرين اليهود ظهورهم احتجاجًا على تصريحات الرئيس، ما أدى إلى اشتباكات داخل القاعة، ووثقت مقاطع الفيديو المتداولة حراس الأمن وهم يقومون بإبعاد اليهود المحتجين بالقوة.

وحذرت مسبقًا السفيرة الإسرائيلية المنتهية ولايتها في دبلن، دانا إرليخ، من مشاركة هيجينز في هذا الحدث، زاعمة أن وجوده يساهم في تعزيز الأجواء المعادية لإسرائيل في أيرلندا، ورغم هذه التحذيرات، أصر الرئيس الأيرلندي على الحضور وإلقاء كلمته.

منذ الإعلان عن مشاركة هيجينز كمتحدث رئيسي، أعربت الجالية اليهودية في أيرلندا عن قلقها، ووصف رئيس مجلس النواب اليهودي موريس كوهين، الدعوة بأنها "غير ملائمة"، مشيرًا إلى أن الحدث يتطلب احترامًا وحساسية لإحياء ذكرى الضحايا.

ووجّه كبير الحاخامات في أيرلندا، يوني فيدر، انتقادات لاذعة للرئيس الأيرلندي قبل الحفل قائلًا: "الرئيس هيجينز يتجاهل معاداة السامية المعاصرة في أيرلندا، بل ويقلل من شأنها، ما يثير قلقًا كبيرًا لدى اليهود الأيرلنديين".