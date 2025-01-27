شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر فلسطينية تتوقع الإفراج عن رهينة إسرائيلية قبل موعد الصفقة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت مصادر فلسطينية الإفراج عن الرهينة أربيل يهود التي طالبت دولة الاحتلال يوم السبت بإطلاقها، خلال الأسبوع الحالي مقابل الإفراج عن 30 معتقلًا فلسطينيًا، قبل موعد الصفقة المقبلة يوم السبت.

وقال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الاسلامي لفرانس برس: "توصل الوسطاء الى اتفاق متعلق باطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود على ان يجري الافراج عنها قبل موعد الصفقة المقبلة، فيما أكد مصدر فلسطيني آخر لم يشأ كشف هويته إنهاء الازمة، وأنه وسيجري الافراج عن الأسيرة الإسرائيلية على الاغلب يوم الجمعة المقبل.

إطلاق 33 رهينة

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، على إطلاق 33 رهينة إسرائيلية خلال الأسابيع الستة الأولى، مقابل 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.



وأُطلق سراح 7 نساء حتى الآن، بينهن 4 نساء أُطلق سراحهن يوم السبت، بينما لا تزال الرهينة أربيل يهود (29 عامًا) محتجزة، بعدما كانت قد اختُطفت خلال الهجوم في السابع من أكتوبر 2023.

إصابة 3 فلسطينيين

أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، في إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين في مدينتي القدس وجنين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة فلسطينيين بجروح مختلفة، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، في أثناء استقبالهم الأسرى المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في بلدة كفر عقب بمدينة القدس المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية قراوة بني زيد، واعتدت على الشبان خلال استقبالهم أسيرًا محررًا.

وفي قرية مثلث الشهداء بمدينة جنين، أصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي.