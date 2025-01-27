بعد استهداف المستشفى السعودي.. الكويت تطالب بحماية المدنيين في الفاشر

أدانت المملكة العربية السعودية استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودان.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودان، والذي أسفر عن مقتل واصابة عدد من الأشخاص، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وأكدت الخارجية رفض المملكة هذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الصحي والإنساني.

كما أكدت أهمية ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين، وتنفيذ ما جرى التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.