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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استهداف المستشفى السعودي.. الكويت تطالب بحماية المدنيين في الفاشر والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الصحية والمراكز الحيوية طبقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 الصادر في يونيو 2024، الذي يدعو إلى رفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر وحماية المدنيين، وخفض التصعيد والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وأعربت عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
المملكة تدين الحادث
أدانت المملكة العربية السعودية استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودان.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودان، والذي أسفر عن مقتل واصابة عدد من الأشخاص، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الخارجية رفض المملكة هذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الصحي والإنساني.
كما أكدت أهمية ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين، وتنفيذ ما جرى التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.