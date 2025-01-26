شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فلسطيني: إنهاء أزمة عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر فلسطيني مطلع، اليوم الأحد، إنهاء أزمة عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، موضحا أن الفصائل وعدت بالإفراج عن الأٍسيرة الإسرائيلية أربيل يهود التي اتخذها رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو ذريعة لعدم فتح الطريق باتجاه الشمال.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أنه سيتم إطلاق الأسيرة الإسرائيلية مقابل الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، وفتح الطريق إلى النازحين للعودة إلى شمال غزة على أن يتم تنفيذ كافة بنود الاتفاق الموقعة بين حماس وإسرائيل وفق الجدول الزمني المحدد.